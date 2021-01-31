«Тампа» обыграла «Нэшвилл», у Сергачёва два ассиста, у Василевского 23 сейва

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» обыграл «Нэшвилл Предаторз» со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Тайлер Джонсон, Кэл Фут, Виктор Хедман и Стивен Стэмкос. Российский защитник Михаил Сергачёв за 21.18 на льду записал на свой счёт две голевые передачи. Александр Волков за 07.05 на площадке результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отразил 23 броска из 26.

У «Нэшвилла» голы на свой счёт записали Райан Эллис, Мэтью Оливье и Виктор Арвидссон. Российский форвард Яков Тренин за 11.00 на льду результативными действиями не отметился.

Следующий матч команды проведут между собой 2 февраля, затем «Тампа» дома сыграет с «Детройт Ред Уингз» 4 и 6 февраля, а «Нэшвилл» проведёт выездные встречи с «Флоридой Пантерз» 5 и 6 февраля.