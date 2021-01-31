«Сент-Луис» разгромил «Анахайм», «Миннесота» проиграла «Колорадо»

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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:1.

В составе победителей авторами голов стали Джордан Кайру (2), Зак Сэнфорд, Дэвид Перрон, Кайл Клиффорд и Винс Данн. Россиянин Иван Барбашёв за 15.42 на льду результативными действиями не отметился. В составе «Анахайма» единственную шайбу забросил Макс Джонс.

Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Сент-Луис» 3 и 5 февраля примет «Аризону Койотс», а «Анахайм» 3 февраля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

В другом матче игрового дня «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.

У «Колорадо» голы на счету Логана О’Коннора, Йоонаса Донского, Микко Рантанена, Брэндона Саада и Джей Ти Комфера. Форвард Валерий Ничушкин за 12.07 на льду результативными действиями не отметился. У «Миннесоты» гол забил Мэтт Дамба. Кирилл Капризов за 19.00 на льду также не совершил результативных действий.

В следующем матче 1 февраля команды сыграют между собой в Миннесоте, а затем 3 и 5 февраля в Денвере.