«Сент-Луис» разгромил «Анахайм», «Миннесота» проиграла «Колорадо»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:1.
В составе победителей авторами голов стали Джордан Кайру (2), Зак Сэнфорд, Дэвид Перрон, Кайл Клиффорд и Винс Данн. Россиянин Иван Барбашёв за 15.42 на льду результативными действиями не отметился. В составе «Анахайма» единственную шайбу забросил Макс Джонс.
Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Сент-Луис» 3 и 5 февраля примет «Аризону Койотс», а «Анахайм» 3 февраля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».
В другом матче игрового дня «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.
У «Колорадо» голы на счету Логана О’Коннора, Йоонаса Донского, Микко Рантанена, Брэндона Саада и Джей Ти Комфера. Форвард Валерий Ничушкин за 12.07 на льду результативными действиями не отметился. У «Миннесоты» гол забил Мэтт Дамба. Кирилл Капризов за 19.00 на льду также не совершил результативных действий.
В следующем матче 1 февраля команды сыграют между собой в Миннесоте, а затем 3 и 5 февраля в Денвере.
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