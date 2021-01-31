Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Динамо Мн» — «Витязь». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Сент-Луис» разгромил «Анахайм», «Миннесота» проиграла «Колорадо»

«Сент-Луис» разгромил «Анахайм», «Миннесота» проиграла «Колорадо»
Хоккей / НХЛ 0
Аудио-версия:

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сент-Луис Блюз» на выезде разгромил «Анахайм Дакс» со счётом 6:1.

В составе победителей авторами голов стали Джордан Кайру (2), Зак Сэнфорд, Дэвид Перрон, Кайл Клиффорд и Винс Данн. Россиянин Иван Барбашёв за 15.42 на льду результативными действиями не отметился. В составе «Анахайма» единственную шайбу забросил Макс Джонс.

Следующий матч команды проведут между собой 1 февраля, затем «Сент-Луис» 3 и 5 февраля примет «Аризону Койотс», а «Анахайм» 3 февраля на выезде сыграет с «Лос-Анджелес Кингз».

В другом матче игрового дня «Колорадо Эвеланш» на выезде обыграл «Миннесоту Уайлд» со счётом 5:1.

У «Колорадо» голы на счету Логана О’Коннора, Йоонаса Донского, Микко Рантанена, Брэндона Саада и Джей Ти Комфера. Форвард Валерий Ничушкин за 12.07 на льду результативными действиями не отметился. У «Миннесоты» гол забил Мэтт Дамба. Кирилл Капризов за 19.00 на льду также не совершил результативных действий.

В следующем матче 1 февраля команды сыграют между собой в Миннесоте, а затем 3 и 5 февраля в Денвере.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 января 2021, воскресенье. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 6
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
0:1 Кайру (Шенн, Крюг) – 00:20' (5x5)   0:2 Сэнфорд (Перрон, Парэйко) – 00:57' (5x5)   0:3 Кайру (Шенн, Шварц) – 02:06' (5x5)   1:3 Джонс (Ракелль, Гецлаф) – 16:59' (5x5)   1:4 Перрон (О'Райлли) – 27:30' (5x5)   1:5 Клиффорд (Сундквист) – 42:59' (5x5)   1:6 Данн (Хоффман, Кайру) – 45:17' (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
29 января 2021, пятница. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
3 : 0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Кадри (Саад, Донской) – 49:55' (5x5)   2:0 Бураковски (Кадри, Саад) – 51:53' (5x5)   3:0 Кадри (Макар, Маккиннон) – 58:54' (5x4)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021