Александр Овечкин признан второй звездой дня в НХЛ
НХЛ на официальном сайте объявила звёзд игрового дня.
Первой звездой признан форвард «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид, он набрал 3 (2+1) очка в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (4:3 ОТ). Кроме того, на его счету победная шайба.
Второй звездой дня признан российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. Капитан «Кэпс» отдал одну результативную передачу и забросил победную шайбу в ворота «Брюинз». Нападающий забил уже 708-й гол и сравнялся с Майком Гартнером в списке снайперов за всю историю НХЛ. Это седьмой показатель в истории лиги.
Третьей звездой стал нападающий и капитан «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби, забросивший победную шайбу в овертайме матча с «Нью-Йорк Рейнджерс» (5:4 ОТ).
«Уважение его Величию». Овечкин получил повязку кобры после матча с «Бостоном»
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