Хартли: «Авангард» мог забить 4-5 голов за первые 10 минут. Но получилась шахматная партия

Главный тренер «Авангард» Боб Хартли прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:2).
«Очень горжусь командой. Мы показали характер, и даже когда противник повел в одну шайбу, мы не растеряли фокус. Мне показалось, что за первые 10 минут могли забивать 4-5 голов. Но сложилось как сложилось. Получился напряжённый матч, похожий на шахматную партию. Мы здорово реализовали большинство, отоборонялись в меньшинстве в конце матча, отличная победа.
Взаимодействие Ковальчука и Зернова? Они здорово действуют вместе, каждый из них отлично катается, это креативные игроки. Отмечу, что при всей нашей ситуаций с травмами Каблуков здорово вливается в это звено, привносит баланс в эту тройку. Давно не было капитанской нашивки у Ковальчука? Сейчас у нас есть два капитана, мы обоих задействуем.
Планирую ли дать отдохнуть Емелину, учитывая, что вышли защитники из лазарета? Мы активно боремся с Уфой за первое место в дивизионе, для нас это крайне важно. Но у нас хороший календарь ближайших матчей, будет февральская пауза, возможно, побережём кого-то из ребят.
Покка великолепен! Невероятно себя показывал сегодня, хотя пропустил довольно много времени. Это настоящий профессионал, трудолюбивый игрок, и увиденное меня нисколько не удивило. Сегодня мы в целом очень надёжно действовали в обороне, и Игорь Бобков сделал ряд важных спасений в нужный момент», — передаёт слова Хартли корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
- 31 января 2021
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