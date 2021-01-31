Ткачёв: знали, что «Авангард» — лучший по большинству в КХЛ, но дали им шанс в конце матча
Нападающий «Локомотива» Владимир Ткачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Авангардом» (2:4).
«Хорошие команды играли, матч был уровня плей-офф — плотный, жёсткий. К сожалению, уступили, дали сопернику сыграть в большинстве в конце матча, хотя знали, что «Авангард» лучший в лиге по этому компоненту. Да, немного подвело нас в этом матче большинство, могли забивать больше. Но и соперник классно играет в меньшинстве.
Как влияет, что, скорее всего, никуда не сдвинемся в турнирной таблице? У нас сейчас плотный календарь, много тяжёлых игр в концовке. Нам не до расслаблений, нужно подправлять какие-то моменты перед плей-офф», — передаёт слова Ткачёва корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива»
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