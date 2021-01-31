Вратарь «Авангарда» Бобков прокомментировал курьёзную пропущенную шайбу

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:2).
«Пропустили нелепый гол в первом периоде, наверное, я немножко ошибся. Но не упали духом, бились, боролись, забили дважды во втором периоде. К сожалению, позволили сопернику сравнять счёт, но затем уже сработало наше большинство.
В первом голе «Локомотива» такая ситуация была, что Осипов замахнулся, и в момент, когда он начал опускать клюшку, меня закрыли. Я думал, что пойдёт заброс в зону, а он схитрил, бросил в ворота. Поэтому так получилось. То есть я увидел шайбу, когда она уже из-под наших ребят вылетела, и не успел вернуться.
Вернулись болельщики? Да, как будто бы хоккей вернулся! Наконец-то какие-то эмоции появляются, так играть намного приятнее. Играю пятый матч подряд? Рад, что тренерский штаб доверяет. Я играю от матча к матчу, вот и всё.
После 37 сейвов чувствую себя нормально. На самом деле, «Локомотив» такая команда, которая бросает отовсюду, так что много было дежурных бросков. Не сильно устал сегодня, так скажем», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
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