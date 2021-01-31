Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Вратарь «Авангарда» Бобков прокомментировал курьёзную пропущенную шайбу

Вратарь «Авангарда» Бобков прокомментировал курьёзную пропущенную шайбу
Хоккей / КХЛ 0
Аудио-версия:

Голкипер «Авангарда» Игорь Бобков прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Локомотивом» (4:2).

«Пропустили нелепый гол в первом периоде, наверное, я немножко ошибся. Но не упали духом, бились, боролись, забили дважды во втором периоде. К сожалению, позволили сопернику сравнять счёт, но затем уже сработало наше большинство.

В первом голе «Локомотива» такая ситуация была, что Осипов замахнулся, и в момент, когда он начал опускать клюшку, меня закрыли. Я думал, что пойдёт заброс в зону, а он схитрил, бросил в ворота. Поэтому так получилось. То есть я увидел шайбу, когда она уже из-под наших ребят вылетела, и не успел вернуться.

Вернулись болельщики? Да, как будто бы хоккей вернулся! Наконец-то какие-то эмоции появляются, так играть намного приятнее. Играю пятый матч подряд? Рад, что тренерский штаб доверяет. Я играю от матча к матчу, вот и всё.

После 37 сейвов чувствую себя нормально. На самом деле, «Локомотив» такая команда, которая бросает отовсюду, так что много было дежурных бросков. Не сильно устал сегодня, так скажем», — передаёт слова Бобкова корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.

«Авангард» прервал четырёхматчевую победную серию «Локомотива»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021