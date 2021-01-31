Вудкрофт: Паре забил гол в самое нужное время, это очень помогло минскому «Динамо»

Главный тренер минского «Динамо» Крэйг Вудкрофт прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:4).
«Игра была такая, как мы ожидали: быстрая, силовая, с обилием моментов. Главное, что мы добились результата и очень довольны этим. С какими-то командами мы играем лучше, с другими – хуже. «Витязь» — очень хорошая команда, но мы вновь сумели его обыграть. В этой домашней серии мы сумели победить прямых конкурентов, это очень важно.
Франсис Паре забил гол в самое нужное время, это нам очень помогло. У него упала гора с плеч, я рад за Франсиса. Не стал бы назвать Шэйна Принса именно «бриллиантом». Он проводит лучший сезон в карьере, да. Он очень поменялся, отлично проводит матчи. Играет в большинстве и меньшинстве, полезен на всей площадке. Принс не только отличный бомбардир, но и замечательный двусторонний форвард. Мы рады, что ему удалось так раскрыться в «Динамо», — приводит слова Вудкрофта пресс-служба лиги.
- 31 января 2021
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