Усов — о голе в ворота «Витязя»: увидел, как подобное делает Павел Дацюк

Нападающий минского «Динамо» Илья Усов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Витязем» (5:4).
«Матч получился скоростным, было много голов. Игра стала соревнованием двух систем, большую роль сыграли и спецбригады. Рад победе.
Мой гол? Увидел, как подобное делает Павел Дацюк. Попробовал сначала на тренировке, вратари сказали, что сложно угадывать мои движения. Утром решил, что на игре тоже так сделаю», — приводит слова Усова пресс-служба лиги.
Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ.
Это третье поражение подмосковного клуба в последних четырёх играх. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ «Динамо» 2 февраля в гостях встретится с «Авангардом», а «Витязь» 3 февраля в Нижнем Новгороде — с местным «Торпедо».
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