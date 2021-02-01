«Каролина» в серии буллитов обыграла «Даллас», у Худобина 37 сейвов и голевая передача

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.
За «Каролину» забивали Джордан Стаал, Брок Макгинн и Нино Нидеррайтер. Победный буллит реализовал Винсент Трошек. В составе проигравшей команды отличились Джейми Олексяк, Эндрю Кольяно и Джейи Бенн.
Российский нападающий«Каролины» Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 37 сейвов и отметился результативной передачей.
В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.
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