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«Каролина» в серии буллитов обыграла «Даллас», у Худобина 37 сейвов и голевая передача

«Каролина» в серии буллитов обыграла «Даллас», у Худобина 37 сейвов и голевая передача
Хоккей / НХЛ 0
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Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Каролина Харрикейнз» принимала «Даллас Старз». Встреча прошла в Роли на стадионе «Пи-Эн-Си-Арена» и завершилась победой хозяев в серии буллитов со счётом 4:3.

За «Каролину» забивали Джордан Стаал, Брок Макгинн и Нино Нидеррайтер. Победный буллит реализовал Винсент Трошек. В составе проигравшей команды отличились Джейми Олексяк, Эндрю Кольяно и Джейи Бенн.

Российский нападающий«Каролины» Андрей Свечников завершил встречу с коэффициентом полезности «-2». Форвард «Далласа» Александр Радулов отметился результативной передачей. Денис Гурьянов не отметился результативными действиями. Голкипер Антон Худобин совершил 37 сейвов и отметился результативной передачей.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 февраля 2021, понедельник. 01:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
Окончен
4 : 3
Б
Даллас Старз
Даллас
1:0 Стаал (Хэмилтон, Ахо) – 01:58' (5x4)   1:1 Олексяк (Бенн) – 27:47' (5x5)   2:1 Макгинн (Стаал, Шей) – 36:32' (4x5)   2:2 Кольяно (Комо, Хейсканен) – 47:38' (5x5)   2:3 Бенн (А. Радулов, Худобин) – 52:00' (5x5)   3:3 Нидеррайтер (Песке) – 57:25' (5x5)   4:3 Трочек – 65:00' (ПБ)
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