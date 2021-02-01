Форвард «Спартака» Котляревский дисквалифицирован на матч за драку с игроком СКА Галенюком

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча между «Спартаком» и СКА, сообщается на официальном сайте КХЛ.
«В соответствии с п. 4.4.1. ст. 27 дисциплинарного регламента КХЛ, нападающий «Спартака» Михаил Котляревский получил одноматчевую дисквалификацию и индивидуальный штраф за повторную драку в сезоне», — говорится в сообщении.
На 24-й минуте встречи защитник СКА Данила Галенюк вступился за голкипера команды Александра Самонова и вступил в драку с нападающим «Спартака» Михаилом Котляревским, проведя роскошный бой.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Кроме того, спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизоды матча между «Йокеритом» и «Металлургом». Нападающий «Йокерита» Алекси Халме дисквалифицирован на один матч и подвергнут денежному штрафу за толчок на борт.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Наказание, наложенное на защитника «Металлурга» Артёма Минулина за атаку в область головы и шеи, отменено.
Посмотреть видео можно на официальном сайте КХЛ. Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
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