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Драйзайтль и Макдэвид — первые одноклубники с 1993 года, отдавшие 10 ассистов за один матч

Драйзайтль и Макдэвид — первые одноклубники с 1993 года, отдавшие 10 ассистов за один матч
Хоккей / НХЛ 0
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В Эдмонтоне (Канада) на стадионе «Роджерс Плэйс» состоялась встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Эдмонтон Ойлерз» и «Оттавой Сенаторз», в которой хозяева льда одержали результативную победу со счётом 8:5, продлив гостям серию поражений до 8 матчей.

В этой встрече немецкий нападающий «Ойлерз» Леон Драйзайтль отдал шесть результативных передач, а канадский форвард Коннор Макдэвид — четыре. Таким образом, на счету одноклубников по «Эдмонтону» 10 результативных передач в матче.

Как сообщает Elias Sports Bureau на официальной странице в «Твиттере», это лучший результат с 9 октября 1993 года, когда в матче между «Лос-Анджелес Кингз» и «Детройт Ред Уингз» финский нападающий Томас Сандстрём и легендарный канадский форвард Уэйн Гретцки также на двоих набрали 10 очков за ассисты. Хоккеист из Финляндии в этой встрече отдал шесть результативных передач, из Канады — четыре.

Драйзайтль отдал 6 голевых передач за матч и вошёл в историю «Эдмонтона»
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