Николай Кузнецов возглавил программу развития тренерского штаба академии «Авангарда»

Тренер высшей квалификационной категории Николай Кузнецов возглавил программу развития тренерского штаба хоккейной академии «Авангард», информирует официальный сайт омского клуба.
«ХК «Авангард» полагается на богатый профессиональный опыт Николая Васильевича: ранее он руководил научно-методическим советом МКЦ «Урал-Западная Сибирь» ФХР, тренерским направлением в КХЛ, работал с молодёжными и юниорскими сборными, а до недавнего времени являлся главным методистом спортивной школы «Академия «Спартак».
Николай Кузнецов не новый человек для «Авангарда». В 90-е годы он был вице-президентом клуба, а также долгое время занимал должность президента федерации хоккея Омской области, возглавлял Высшую школу тренеров на базе СибГУФК. В этом сезоне Николай Васильевич уже работал с хоккейной академией «Авангард» в качестве приглашённого консультанта.
В то же время Шон Финн покинул должность директора по развитию молодёжного хоккея ХК «Авангард». Клуб благодарит специалиста за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Авангарда».
- 1 февраля 2021
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