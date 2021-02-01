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Николай Кузнецов возглавил программу развития тренерского штаба академии «Авангарда»

Николай Кузнецов возглавил программу развития тренерского штаба академии «Авангарда»
Хоккей / КХЛ 0
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Тренер высшей квалификационной категории Николай Кузнецов возглавил программу развития тренерского штаба хоккейной академии «Авангард», информирует официальный сайт омского клуба.

«ХК «Авангард» полагается на богатый профессиональный опыт Николая Васильевича: ранее он руководил научно-методическим советом МКЦ «Урал-Западная Сибирь» ФХР, тренерским направлением в КХЛ, работал с молодёжными и юниорскими сборными, а до недавнего времени являлся главным методистом спортивной школы «Академия «Спартак».

Николай Кузнецов не новый человек для «Авангарда». В 90-е годы он был вице-президентом клуба, а также долгое время занимал должность президента федерации хоккея Омской области, возглавлял Высшую школу тренеров на базе СибГУФК. В этом сезоне Николай Васильевич уже работал с хоккейной академией «Авангард» в качестве приглашённого консультанта.

В то же время Шон Финн покинул должность директора по развитию молодёжного хоккея ХК «Авангард». Клуб благодарит специалиста за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», — говорится в сообщении «Авангарда».

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