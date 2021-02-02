21-летний голкипер Ахметов дебютирует за «Сибирь» в матче с «Амуром»
«Сибирь» назвала состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром», который состоится сегодня, 2 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. Место на последнем рубеже гостей займёт голкипер Арсений Ахметов, для которого этот матч станет первым в составе новосибирской команды.
«Сибирь»:
Ахметов (Табатчиков);
Йокипакка — Демидов, Шаров — Руохомаа — Ли;
Гуркин — Тимашов, Саров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Алексеев, Чесалин — Романцев — Коротков;
Пастухов — Хохлов, Сетдиков— Комаров — Овчинников.
В нынешнем сезоне 21-летний Ахметов девять раз присутствовал в заявке «Сибири» на матчах КХЛ, но на лёд не выходил. За карьеру в лиге Арсений на данный момент провёл меньше 40 минут, защищая ворота «Сочи».
18-летний Дмитрий Овчинников сыграет в первом звене «Сибири» в матче с «Нефтехимиком»
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
11:45
-
11:13
-
11:00
-
10:44
-
10:25
-
10:01
-
09:47
-
09:30
-
09:02
-
08:38
-
08:30
-
08:12
-
07:45
-
07:10
-
07:05
-
06:52
-
06:39
-
06:17
-
06:15
-
06:08
-
06:00
-
05:49
-
05:37
-
05:06
-
04:53
-
01:29
- 1 февраля 2021
-
23:50
-
23:08
-
23:00
-
22:48
-
22:35
-
22:31
-
22:25
-
22:21
-
22:10
Партнерский контент
Рекомендуем вам