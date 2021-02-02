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21-летний голкипер Ахметов дебютирует за «Сибирь» в матче с «Амуром»

21-летний голкипер Ахметов дебютирует за «Сибирь» в матче с «Амуром»
Хоккей / КХЛ 0

«Сибирь» назвала состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром», который состоится сегодня, 2 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. Место на последнем рубеже гостей займёт голкипер Арсений Ахметов, для которого этот матч станет первым в составе новосибирской команды.

«Сибирь»:

Ахметов (Табатчиков);
Йокипакка — Демидов, Шаров — Руохомаа — Ли;
Гуркин — Тимашов, Саров — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Алексеев, Чесалин — Романцев — Коротков;
Пастухов — Хохлов, Сетдиков— Комаров — Овчинников.

В нынешнем сезоне 21-летний Ахметов девять раз присутствовал в заявке «Сибири» на матчах КХЛ, но на лёд не выходил. За карьеру в лиге Арсений на данный момент провёл меньше 40 минут, защищая ворота «Сочи».

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