21-летний голкипер Ахметов дебютирует за «Сибирь» в матче с «Амуром»

«Сибирь» назвала состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Амуром», который состоится сегодня, 2 февраля. Начало встречи — в 12:00 мск. Место на последнем рубеже гостей займёт голкипер Арсений Ахметов, для которого этот матч станет первым в составе новосибирской команды.

«Сибирь»:



Ахметов (Табатчиков);

Йокипакка — Демидов, Шаров — Руохомаа — Ли;

Гуркин — Тимашов, Саров — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Алексеев, Чесалин — Романцев — Коротков;

Пастухов — Хохлов, Сетдиков— Комаров — Овчинников.

В нынешнем сезоне 21-летний Ахметов девять раз присутствовал в заявке «Сибири» на матчах КХЛ, но на лёд не выходил. За карьеру в лиге Арсений на данный момент провёл меньше 40 минут, защищая ворота «Сочи».