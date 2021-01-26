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18-летний Дмитрий Овчинников сыграет в первом звене «Сибири» в матче с «Нефтехимиком»

«Сибирь» назвала состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Нефтехимиком», который состоится сегодня, 26 января. Начало встречи — в 15:30 мск. В первом звене команды Николая Заварухина заявлен лучший бомбардир «Сибирских Снайперов» и седьмой бомбардир МХЛ 18-летний Дмитрий Овчинников.

«Сибирь»:



Сятери (Красоткин);

Йокипакка — Демидов, Овчинников — Руохомаа — Пуустинен;

Гуркин — Ермаков, Ли — Романцев — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Вл. Ушенин — Вяч. Ушенин — Чесалин;

Пастухов — Коротков, Шашков — Комаров — Шаров.

В нынешнем сезоне Овчинников принял участие в пяти матчах регулярного чемпионата КХЛ, не отметившись результативными действиями. В 34 матчах регулярки МХЛ Дмитрий забросил 17 шайб и сделал 28 голевых передач.

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