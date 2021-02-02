Тренер «Чикаго»: у Задорова есть масса плюсов. Верю, что мы найдём «кнопку»

Главный тренер «Чикаго Блэкхоукс» Джереми Коллитон поделился мнением об игре российского защитника Никиты Задорова, который подвергается шквалу критики в прессе на старте регулярного чемпионата НХЛ.

«У Задорова есть масса плюсов. Вызовом для него является демонстрировать их постоянно. Причём не просто в каждом матче, а в каждой смене. Я верю, что мы найдём эту «кнопку» и Никита уже не будет её выключать. Он способен быть крайне эффективным защитником в этой лиге», — цитирует Коллитона пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 25-летний защитник принял участие в 10 матчах регулярного чемпионата НХЛ и сделал одну результативную передачу при показателе полезности "+1" и двух минутах штрафного времени.