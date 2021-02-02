Жердев — о проблемах с алкоголем: люди реально мне помогли и направили на верный путь

Двукратный чемпион мира в составе сборной России по хоккею Николай Жердев рассказал о борьбе с проблемами с алкоголем.

«Обычно приезжаю в монастырь погостить на выходные. Продолжаю общение с наместником монастыря архимандритом Спиридоном и иеромонахом Агафангелом. Эти люди мне очень сильно помогли. По большей части это неформальные беседы, много разговариваем на духовные темы. По-прежнему задаю определённые вопросы, прислушиваюсь к советам.

Проблемы с алкоголем позади? Да, всё позади, дай бог. Всё осталось в прошлом. Люди реально мне помогли и направили на верный путь. Общаюсь, исповедуюсь, причащаюсь. После всего того, через что я прошёл, мне стала близка духовная жизнь», — сказал Жердев в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.