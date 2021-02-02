Заварухин: «Сибирь» не заслуживала поражения, вратарь соперника вытащил уже второй матч

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Амуром» (1:3).

«Не заслуживали поражения, создали много моментов, владели инициативой, вратарь соперника уже вторую игру вытащил, нам не хватает голов», — цитирует Заварухина пресс-служба КХЛ.

На 24-й минуте матча Валентин Пьянов вывел хабаровчан вперёд. Спустя 12 минут Никита Камалов увеличил преимущество хозяев. Шайба защитника «тигров» была засчитана после длительного видеопросмотра. На старте третьего периода Олег Ли сократил отставание «Сибири» в счёте, но на большее их не хватило. Окончательный счёт установил Пьянов, оформивший дубль.

Напомним, что 31 января команды уже встречались в Хабаровске. Примечательно, что тогда «Амур» выиграл с тем же счётом — 3:1. В этом сезоне команды провели четыре матча, в которых обменялись двумя победами.