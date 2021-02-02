Вратарь «Амура» Евгений Аликин совершил шикарный сейв клюшкой в матче с «Сибирью»

В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл новосибирскую «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.

В середине первого периода отличный сейв удался голкиперу хозяев Евгению Аликину. Вратарь в падении отразил клюшкой бросок защитника «Сибири» Юрки Йокипакка с близкого расстояния.

Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Амура» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».

Напомним, что 31 января команды уже встречались в Хабаровске. Примечательно, что тогда «Амур» выиграл с тем же счётом — 3:1. В этом сезоне команды провели четыре матча, в которых обменялись двумя победами.