Вратарь «Амура» Евгений Аликин совершил шикарный сейв клюшкой в матче с «Сибирью»
В очередном матче регулярного чемпионата КХЛ «Амур» обыграл новосибирскую «Сибирь». Встреча проходила на стадионе «Платинум-Арена» в Хабаровске и завершилась со счётом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу подопечных Сергея Светлова.
В середине первого периода отличный сейв удался голкиперу хозяев Евгению Аликину. Вратарь в падении отразил клюшкой бросок защитника «Сибири» Юрки Йокипакка с близкого расстояния.
Посмотреть видео можно в официальном аккаунте «Амура» в «Инстаграме». Права на видео принадлежат ООО «КХЛ».
Напомним, что 31 января команды уже встречались в Хабаровске. Примечательно, что тогда «Амур» выиграл с тем же счётом — 3:1. В этом сезоне команды провели четыре матча, в которых обменялись двумя победами.
«Амур» повторно обыграл «Сибирь» в Хабаровске. Оба матча завершились со счётом 3:1
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