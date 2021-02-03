Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Даллас» победил «Коламбус», голы на счету Гурьянова, Радулова и Григоренко

«Даллас» победил «Коламбус», голы на счету Гурьянова, Радулова и Григоренко
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:3.

Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джо Павелски (2), Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Радек Факса и Александр Радулов. Также на счету Радулова одна голевая передача. Российский голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.

У «Коламбуса» голы забили Сет Джонс, Михаил Григоренко и Дин Кукан. Григоренко записал на свой счёт и результативную передачу. Ещё один ассист у Владислава Гаврикова.

Эта победа стала для «Далласа» первой после двух поражений подряд от «Каролины».

Следующий матч 5 февраля команды проведут между собой, затем «Даллас» 7 и 10 февраля примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Коламбус» дома 7 и 9 февраля сыграет с «Каролиной Харрикейнз».

НХЛ - регулярный чемпионат
03 февраля 2021, среда. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
3 : 6
Даллас Старз
Даллас
0:1 Павелски (Клингберг, Бенн) – 03:33' (5x5)   0:2 Павелски (Клингберг) – 20:49' (5x4)   1:2 Джонс (Рослович, Фолиньо) – 25:41' (5x4)   1:3 Бенн (Павелски) – 25:58' (5x5)   1:4 Гурьянов (А. Радулов, Хинц) – 31:30' (5x4)   1:5 Факса (Комо, Кольяно) – 33:59' (5x5)   2:5 Григоренко (Робинсон) – 43:40' (5x5)   3:5 Кукан (Григоренко, Гавриков) – 47:23' (5x5)   3:6 А. Радулов (Павелски, Бенн) – 58:19' (en)
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021