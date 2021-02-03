«Даллас» победил «Коламбус», голы на счету Гурьянова, Радулова и Григоренко

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Даллас Старз» на выезде обыграл «Коламбус Блю Джекетс» со счётом 6:3.
Заброшенными шайбами в составе победителей отметились Джо Павелски (2), Джейми Бенн, Денис Гурьянов, Радек Факса и Александр Радулов. Также на счету Радулова одна голевая передача. Российский голкипер Антон Худобин на лёд не выходил.
У «Коламбуса» голы забили Сет Джонс, Михаил Григоренко и Дин Кукан. Григоренко записал на свой счёт и результативную передачу. Ещё один ассист у Владислава Гаврикова.
Эта победа стала для «Далласа» первой после двух поражений подряд от «Каролины».
Следующий матч 5 февраля команды проведут между собой, затем «Даллас» 7 и 10 февраля примет «Чикаго Блэкхоукс», а «Коламбус» дома 7 и 9 февраля сыграет с «Каролиной Харрикейнз».
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