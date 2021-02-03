Мозякин и Кошечкин вернулись в состав «Магнитки» на матч с «Барысом»
Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом», который пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 3 февраля. Начало — в 17:00 мск.
Нападающий Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин возвращаются в строй, форвард займёт место в третьем звене. Защитники Артём Земчёнок и Филип Хольм матч пропустят.
Пятёрки на матч выглядят следующим образом:
- Яковлев — Минулин, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
- Дронов — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
- Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
- Николаев — Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.
Место в воротах магнитогорцев займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.
«Металлург» одержал 7-ю победу подряд, обыграв благодаря дублю Бека «Йокерит»
Рекомендуем вам
- 3 февраля 2021
-
16:40
-
16:27
-
15:40
-
15:15
-
14:47
-
14:25
-
14:00
-
13:33
-
13:10
-
13:02
-
12:30
-
12:12
-
12:01
-
11:45
-
11:20
-
11:10
-
10:46
-
10:21
-
10:00
-
09:41
-
09:16
-
09:00
-
08:50
-
08:46
-
08:32
-
08:11
-
08:00
-
07:35
-
07:24
-
07:03
-
07:00
-
06:35
-
06:30
-
06:24
-
06:17
Партнерский контент
Рекомендуем вам