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Мозякин и Кошечкин вернулись в состав «Магнитки» на матч с «Барысом»

Мозякин и Кошечкин вернулись в состав «Магнитки» на матч с «Барысом»
Хоккей / КХЛ 0
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Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом», который пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 3 февраля. Начало — в 17:00 мск.

Нападающий Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин возвращаются в строй, форвард займёт место в третьем звене. Защитники Артём Земчёнок и Филип Хольм матч пропустят.

Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

  • Яковлев — Минулин, Чибисов — Прохоркин — Плотников;
  • Дронов — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;
  • Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Карпов;
  • Николаев — Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.

Место в воротах магнитогорцев займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.

«Металлург» одержал 7-ю победу подряд, обыграв благодаря дублю Бека «Йокерит»
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