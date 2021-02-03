Мозякин и Кошечкин вернулись в состав «Магнитки» на матч с «Барысом»

Магнитогорский «Металлург» на своей официальной странице в «Твиттере» объявил состав на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Барысом», который пройдёт на стадионе «Арена-Металлург» в Магнитогорске. Встреча состоится сегодня, 3 февраля. Начало — в 17:00 мск.



Нападающий Сергей Мозякин и голкипер Василий Кошечкин возвращаются в строй, форвард займёт место в третьем звене. Защитники Артём Земчёнок и Филип Хольм матч пропустят.



Пятёрки на матч выглядят следующим образом:

Яковлев — Минулин, Чибисов — Прохоркин — Плотников;

Дронов — Пашнин, Бек — Расмуссен — Кулёмин;

Хлыстов — Мартынов, Мозякин — Нестрашил — Карпов;

Николаев — Рожков, Кошелев — Неколенко — Голдобин.

Место в воротах магнитогорцев займёт Юхо Олкинуора. Его сменщиком станет Василий Кошечкин.