Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тампа» забросила 3 шайбы в стартовые 4 минуты матча с «Детройтом»

В Тампе на стадионе «Амали-Арена» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимает «Детройт Ред Уингз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:0 в пользу хозяев. «Тампе» удалось забросить три шайбы за четыре минуты. Счёт в матче открыл Виктор Хедман. После этого отличился Энтони Чирелли. Третью шайбу забросил Райан Макдона.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.