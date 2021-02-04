Седлак — о травме Кравцова: не думаю, что это симуляция, как считают в «Ак Барсе»

Нападающий «Трактора» Лукаш Седлак прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (5:3).
«В будущем нам надо быть осторожными, даже если мы ведём в счёте в две или три шайбы. Мы играем в атакующий хоккей, постоянно идём в нападение. Получается, мы и забиваем много, и даём сопернику отличиться.
Виталий Кравцов – отличный снайпер, он забил много голов в этом сезоне. Сегодня без него мы тоже забросили шайбы и смогли показать хорошую игру. С Вячеславом Основиным мы играли не так много, но у нас уже было налажено взаимодействие, поэтому всё получилось. Я пересматривал видео с травмой Кравцова и не думаю, что это симуляция, как считают в «Ак Барсе». Он серьёзно ударился головой», – цитирует Седлака пресс-служба КХЛ.
Кравцов получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (2:3). В конце второго периода форвард казанцев Патрис Кормье применил против него силовой приём.
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