Василевский вышел на третье место в НХЛ по активной победной серии в матчах с одним клубом

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча состоялась в Тампе на стадионе «Амали-Арена» и завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:1.



В составе победителей отличились Виктор Хедман, Энтони Чирелли, Райан Макдона, Брейден Пойнт и Алекс Киллорн. Единственную шайбу в составе гостей забросил Энтони Манта. Российский защитник «Тампы» Михаил Сергачёв отметился результативной передачей. Голкипер Андрей Василевский совершил 16 сейвов.

Российский вратарь девятый раз кряду одержал победу в матче с «Детройтом», благодаря чему вышел на третье место в НХЛ по активной победной серии в матчах с одним клубом. Андрей повторил достижение голкипера «Сан-Хосе Шаркс» Девана Дубника, который девять раз подряд обыгрывал «Монреаль Канадиенс».

На первом месте в этой категории располагается голкипер «Бостон Брюинз» Туукка Раск с 12 победами кряду в матчах с «Аризоной Койотс», второе место у вратаря «Даллас Старз» Бена Бишопа — 10 побед над «Нью-Джерси Дэвилз».