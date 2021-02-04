Людучин: Разин любит подавлять молодых. Большинство в команде его презирает

Нападающий Роман Людучин поделился информацией о взаимоотношениях главного тренера «Северстали» Андрея Разина с игроками клуба.



«Все мы помним, как в прошлом сезоне взорвало общественность письмо хоккеистов ХК «Северсталь». Группа игроков посредством спортивных телеграм-каналов обратилась к наблюдательному совету клуба с требованием отставки тренера Андрея Разина, который погрузил команду в атмосферу оскорблений, унижений и поисков виновных. Тогда глас народа, как это практически всегда бывает в нашей стране, остался неуслышанным.

Я пообщался с одним из авторов этого письма. Вот что он мне рассказал прямо из раздевалки «Северстали»: «Все эти разговоры о том, что Разин такой хороший мотиватор, — это всё чушь. Большинство в команде его презирает. Со многими он просто не смог сработаться. Ансель Галимов, Владислав Кара – все они не просто так не прижились в команде. И таких случаев было гораздо больше. Неслучайно у тренера Разина ни в одной команде толком не смог заиграть ни один легионер – иностранцам его методы работы, основанные на унижении, чужды.

Не зря говорят, что тренер, который не может мотивировать команду словом, угрожает физической расправой. В какой-то момент наш Андрей Владимирович боксёром заделался. Было дело, недовольных его методами работы даже звал выйти с ним раз на раз. Ещё была история, когда в команду прямиком с гор спустился бородатый боец ММА, который персонально занимался с Разиным. Видимо, готовил его к поединкам против своей команды.

Кто-то из хоккеистов терпит такого тренера из-за денег, кому-то больше просто некуда идти. Разин любит демотивировать и подавлять: предсказывает будущее и в красках описывает молодым, что без него их ожидает падение и жизнь на дне. Есть, конечно, и такие, для кого является нормой, когда с ними обращаются как со скотом, но мне этих людей не понять», – написал Людучин в телеграм-канале.