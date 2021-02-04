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Макар — о травме Маккиннона: Натан – особенный игрок, ему нельзя просто так найти замену

Макар — о травме Маккиннона: Натан – особенный игрок, ему нельзя просто так найти замену
Хоккей / НХЛ 0
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Защитник «Колорадо Эвеланш» Кейл Макар высказался касательно травмы форварда Натана Маккиннона.

«Понятно, что Натан – особенный игрок, которому нельзя просто так найти замену. Каждый из нас должен был прибавить, и я думаю, у нас получилось. Надо и дальше продолжать в том же духе», – цитирует Макара пресс-служба НХЛ.

Ранее главный тренер «лавин» Джаред Беднар сообщил, что канадский форвард выбыл из строя на несколько недель. Напомним, что Маккиннон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который состоялся 1 февраля. Хоккеист получил повреждение в третьем периоде и досрочно покинул лёд.

На данный момент 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром команды – на его счету 14 (2+12) очков в 10 матчах регулярки при показателе полезности «+6» и двух минутах штрафного времени.

Лучший бомбардир «Колорадо» Натан Маккиннон выбыл из строя из-за травмы
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