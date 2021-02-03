Лучший бомбардир «Колорадо» Натан Маккиннон выбыл из строя из-за травмы

Нападающий Натан Маккиннон не поможет «Колорадо Эвеланш» в ближайшее время, сообщается на официальном сайте Национальной хоккейной лиги.

Главный тренер «лавин» Джаред Беднар сообщил, что канадский форвард выбыл из строя на несколько недель. Напомним, что Маккиннон получил травму нижней части тела в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Миннесотой Уайлд», который состоялся 1 февраля. Хоккеист получил повреждение в третьем периоде и досрочно покинул лёд.

На данный момент 25-летний нападающий является лучшим бомбардиром команды – на его счету 14 (2+12) очков в 10 матчах регулярки при показателе полезности «+6» и двух минутах штрафного времени. В среднем за встречу Маккиннон проводил на льду 20 минут 12 секунд.