Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Андрей Костицын дисквалифицирован в Чехии на семь матчей за удар в голову

Нападающий пардубицкого «Динамо» Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей, сообщает официальный сайт чешской команды.

Белорусский форвард в концовке третьего периода матча с «Оломоуцем» (5:2) неудачно провёл силовой приём против защитника Адама Рутара. Главные арбитры зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Костицыну удаление до конца матча.

Нынешний сезон 35-летний нападающий начинал в нижнекамском «Нефтехимике». Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «–9» и 31 минуте штрафа.

В минувшем сезоне в активе Костицына в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–17». Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.