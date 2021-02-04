Андрей Костицын дисквалифицирован в Чехии на семь матчей за удар в голову

Нападающий пардубицкого «Динамо» Андрей Костицын дисквалифицирован на семь матчей, сообщает официальный сайт чешской команды.
Белорусский форвард в концовке третьего периода матча с «Оломоуцем» (5:2) неудачно провёл силовой приём против защитника Адама Рутара. Главные арбитры зафиксировали атаку в область головы и шеи и выписали Костицыну удаление до конца матча.
Нынешний сезон 35-летний нападающий начинал в нижнекамском «Нефтехимике». Костицын принял участие в 24 матчах регулярного чемпионата КХЛ, забросив две шайбы и отдав восемь результативных передач при показателе полезности «–9» и 31 минуте штрафа.
В минувшем сезоне в активе Костицына в 60 матчах регулярного чемпионата КХЛ за минское «Динамо» 17 заброшенных шайб и 17 результативных передач при показателе полезности «–17». Опытный форвард стал вторым бомбардиром белорусской команды в регулярке.
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