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Пулккинен: «Локомотив» играл лучше СКА, это незаслуженное поражение

Пулккинен: «Локомотив» играл лучше СКА, это незаслуженное поражение
Хоккей / КХЛ 0

Нападающий «Локомотива» Теэму Пулккинен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

«Считаю, что это незаслуженное поражение, потому что мы играли лучше СКА. Была близкая игра, соперник забил в большинстве в овертайме. Если будем играть так дальше, то победы придут», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Кузьменко. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 36 бросков. В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков и Артур Каюмов.

Это третье поражение ярославского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».

«Локомотив» потерпел третье поражение кряду, уступив СКА в овертайме
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