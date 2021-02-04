Пулккинен: «Локомотив» играл лучше СКА, это незаслуженное поражение

Нападающий «Локомотива» Теэму Пулккинен прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ со СКА (2:3 ОТ).

«Считаю, что это незаслуженное поражение, потому что мы играли лучше СКА. Была близкая игра, соперник забил в большинстве в овертайме. Если будем играть так дальше, то победы придут», — передаёт слова Пулккинена корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Победную шайбу в овертайме забросил форвард «армейцев» Андрей Кузьменко. Голкипер СКА Магнус Хелльберг отразил 36 бросков. В составе «Локомотива» отличились Егор Коршков и Артур Каюмов.

Это третье поражение ярославского клуба кряду. В следующем матче регулярного чемпионата КХЛ СКА 7 февраля дома встретится с финским «Йокеритом», а «Локомотив» 16 февраля в Череповце — с местной «Северсталью».