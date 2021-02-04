Главный тренер «Баффало» сдал положительный тест на коронавирус

Главный тренер «Баффало Сэйбрз» Ральф Крюгер сдал положительный тест на коронавирус, информирует официальный сайт НХЛ.

Ранее руководство лиги приняло решение отложить все матчи регулярного чемпионата с участием «Баффало Сэйбрз» минимум до 8 февраля. Причина — два игрока команды вошли в список протокола по коронавирусу.

«Баффало» занимает шестую строчку в таблице Восточного дивизиона, набрав 10 очков в 10 матчах. При этом ранее руководство НХЛ объявило, что матчи «Нью-Джерси Дэвилз» будут отложены как минимум до 6 февраля. «Дьяволы» также являются участником Восточного дивизиона.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.