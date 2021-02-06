Владислав Наместников забросил вторую шайбу в сезоне, поразив ворота «Тампы»

В эти минуты в Тампе (США) на стадионе «Амали-Арена» проходит встреча регулярного чемпионата НХЛ между «Тампой-Бэй Лайтнинг» и «Детройт Ред Уингз». К середине 2-го периода в матче ничья – 1:1.

Счёт в игре был открыт на 10-й минуте стартового игрового отрезка – атака началась при численном преимуществе игроков «Детройта» от передачи под синюю линию от голкипера Томаса Грайсса, после чего шайба оказалась в зоне «Тампы», а после броска от Филипа Задины поразила ворота Андрея Василевского. Изначально шайба была записана именно на 21-летнего чешского форварда, а спустя некоторое время её автором стал Владислав Наместников, так как именно он переправил её в ворота. Отметим, что в этот момент со скамейки штрафников уже вышел удалённый игрок «Тампы», поэтому шайба была заброшена при игре в равных составах.

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Для Наместникова это 3-е (2+1) очко в 12-й игре текущего сезона при показателе полезности «-6».