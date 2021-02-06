Василевский признан первой звездой матча «Тампа» – «Детройт»
Российский голкипер «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз». Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу «Тампы», а Василевский совершил 27 сейвов из 28 бросков по воротам.
Второй звездой матча признан ещё один россиянин – защитник «Лайтнинг» Михаил Сергачёв. Игрок за 20.42, нанёс 3 броска по воротам и заработал показатель полезности «+1». Третьей звездой встречи был признан форвард «Лайтнинг» Баркли Гудроу, забросивший две шайбы.
Единственный гол в составе «Детройта» в ворота «Тампы» забил форвард Владислав Наместников.
Для «Лайтнинг» это четвёртая подряд победа в сезоне. Следующий матч «Тампа» проведёт 9 и 10 февраля на выезде с «Нэшвилл Предаторз».
Шайба Наместникова не спасла «Детройт» от восьмого поражения подряд
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