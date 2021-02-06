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«Сан-Хосе» в гостях в серии буллитов обыграл «Анахайм»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Бугнера.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «акул» Кевин Лабанк. По два очка в составе «Сан-Хосе» набрали Эвандер Кейн (1+1) и Брент Бёрнс (1+1). У «Анахайма» дубль оформил Макс Комтуа.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 11 минут 16 секунд, нанёс 2 броска и не отметился результативными действиями.

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Это четвёртое поражение «Дакс» в последних пяти играх. Завтра, 7 февраля, «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс» снова встретятся в Анахайме. Начало встречи — в 6:00 мск.