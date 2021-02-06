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«Сан-Хосе» в гостях в серии буллитов обыграл «Анахайм»

«Сан-Хосе» в гостях в серии буллитов обыграл «Анахайм»
Хоккей / НХЛ 0
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В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Анахайм Дакс». Встреча проходила на стадионе «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 5:4 Б (1:0, 0:3, 3:1, 0:0, 1:0) в пользу подопечных Боба Бугнера.

Победный буллит в серии послематчевых штрафных бросков реализовал форвард «акул» Кевин Лабанк. По два очка в составе «Сан-Хосе» набрали Эвандер Кейн (1+1) и Брент Бёрнс (1+1). У «Анахайма» дубль оформил Макс Комтуа.

Российский защитник «Шаркс» Николай Кныжов провёл на льду 11 минут 16 секунд, нанёс 2 броска и не отметился результативными действиями.

Права на видео принадлежат ООО «Яндекс». Посмотреть видео можно на сайте «Яндекс.Эфир».

Это четвёртое поражение «Дакс» в последних пяти играх. Завтра, 7 февраля, «Анахайм Дакс» и «Сан-Хосе Шаркс» снова встретятся в Анахайме. Начало встречи — в 6:00 мск.

НХЛ - регулярный чемпионат
06 февраля 2021, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
4 : 5
Б
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Ньето (Сёренсен, Хмелевски) – 12:50' (5x5)   1:1 Хенрик (Грант, Терри) – 30:03' (5x5)   2:1 Терри (Фаулер, Грант) – 33:48' (5x5)   3:1 Комтуа (Ракелль) – 38:22' (5x5)   3:2 Кутюр (Кейн, Бёрнс) – 40:39' (5x5)   3:3 Кейн – 42:06' (4x5)   3:4 Бёрнс (Донато) – 48:04' (5x5)   4:4 Комтуа (Рауни, Линдхольм) – 51:33' (5x5)   4:5 Донато – 65:00' (ПБ)
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