Сергачёв: никогда не знаешь, какой фокус Василевский вытащит из своей волшебной шляпы

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1).

«Мы знали, что они мощно начнут и покажут всё, на что способны. Они находятся на длинном выезде и очень хотели набрать очки. Нам не удалось начать встречу с правильным настроем. Мы играли неважно и предоставили сопернику множество голевых шансов. Второй период это показал. Но в третьем всё наладилось. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же.

Василевский? Никогда не знаешь, какой фокус он вытащит из своей волшебной шляпы», – приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Он совершил 27 сейвов.