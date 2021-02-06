Сергачёв: никогда не знаешь, какой фокус Василевский вытащит из своей волшебной шляпы
Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1).
«Мы знали, что они мощно начнут и покажут всё, на что способны. Они находятся на длинном выезде и очень хотели набрать очки. Нам не удалось начать встречу с правильным настроем. Мы играли неважно и предоставили сопернику множество голевых шансов. Второй период это показал. Но в третьем всё наладилось. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же.
Василевский? Никогда не знаешь, какой фокус он вытащит из своей волшебной шляпы», – приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.
Российский голкипер «молний» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Он совершил 27 сейвов.
Василевский признан первой звездой матча «Тампа» – «Детройт»
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
10:45
-
10:37
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:27
-
08:47
-
08:32
-
06:19
-
05:53
-
05:39
-
04:23
- 5 февраля 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:15
-
22:45
-
22:39
-
22:17
-
22:07
-
21:51
-
21:44
-
21:38
-
21:30
-
21:11
-
21:06
-
20:58
-
20:52
-
20:35
-
20:23
-
19:50
-
19:37
-
19:21
-
19:20
-
18:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам