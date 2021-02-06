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Сергачёв: никогда не знаешь, какой фокус Василевский вытащит из своей волшебной шляпы

Сергачёв: никогда не знаешь, какой фокус Василевский вытащит из своей волшебной шляпы
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Тампа-Бэй Лайтнинг» Михаил Сергачёв прокомментировал результат матча регулярного чемпионата НХЛ с «Детройт Ред Уингз» (3:1).

«Мы знали, что они мощно начнут и покажут всё, на что способны. Они находятся на длинном выезде и очень хотели набрать очки. Нам не удалось начать встречу с правильным настроем. Мы играли неважно и предоставили сопернику множество голевых шансов. Второй период это показал. Но в третьем всё наладилось. Надеюсь, мы сможем продолжать играть так же.

Василевский? Никогда не знаешь, какой фокус он вытащит из своей волшебной шляпы», – приводит слова Сергачёва пресс-служба НХЛ.

Российский голкипер «молний» Андрей Василевский был признан первой звездой матча. Он совершил 27 сейвов.

Василевский признан первой звездой матча «Тампа» – «Детройт»
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