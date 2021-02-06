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Самый ценный игрок МЧМ-2021 Зеграс набрал три очка в дебютном матче АХЛ

Самый ценный игрок МЧМ-2021 Зеграс набрал три очка в дебютном матче АХЛ
Хоккей / АХЛ 0

Нападающий «Сан-Диего Галлз» Тревор Зеграс набрал три очка в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилд Кондорз» (4:1).

19-летний американец в дебютном матче в лиге забил гол и записал на свой счёт две результативные передачи. Автором одного из голов с передачи Зеграса стал защитник Коди Кёрран, который в прошлое межсезонье подписал контракт с «Авангардом», но затем решил продолжить карьеру в системе клуба НХЛ «Анахайм Дакс».

Напомним, что проспект «Анахайма» Зеграс был признан самым ценным игроком МЧМ-2021. В составе сборной США он выиграл золотые медали. Также Тревор выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.

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