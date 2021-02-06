Самый ценный игрок МЧМ-2021 Зеграс набрал три очка в дебютном матче АХЛ
Нападающий «Сан-Диего Галлз» Тревор Зеграс набрал три очка в матче регулярного чемпионата АХЛ с «Бейкерсфилд Кондорз» (4:1).
19-летний американец в дебютном матче в лиге забил гол и записал на свой счёт две результативные передачи. Автором одного из голов с передачи Зеграса стал защитник Коди Кёрран, который в прошлое межсезонье подписал контракт с «Авангардом», но затем решил продолжить карьеру в системе клуба НХЛ «Анахайм Дакс».
Напомним, что проспект «Анахайма» Зеграс был признан самым ценным игроком МЧМ-2021. В составе сборной США он выиграл золотые медали. Также Тревор выиграл гонку бомбардиров, набрав 18 (7+11) очков в семи матчах. Зеграс набирал очки во всех встречах на турнире в Эдмонтоне.
Кофилд — об игре Зеграса на МЧМ-2021: никогда не видел ничего подобного
Рекомендуем вам
- 6 февраля 2021
-
17:45
-
17:20
-
17:00
-
16:49
-
16:35
-
16:18
-
15:32
-
14:45
-
14:00
-
13:50
-
13:28
-
12:53
-
12:40
-
11:58
-
11:32
-
10:45
-
10:37
-
10:20
-
10:00
-
09:40
-
09:27
-
08:47
-
08:32
-
06:19
-
05:53
-
05:39
-
04:23
- 5 февраля 2021
-
23:56
-
23:51
-
23:30
-
23:15
-
22:45
-
22:39
-
22:17
-
22:07
Партнерский контент
Рекомендуем вам