Лукоянов — о 0:3 в матче с «Магниткой»: бывают такие дни, когда ничего не получается

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:3).
«Хороший матч, обилие моментов в обе стороны. Много удалений. Считаю, арбитры отработали отлично. Соперника — с победой.
Почему не сработало большинство? Потому что я играю в меньшинстве. Шучу. Ребята — молодцы, кто играл в меньшинстве, выстояли и «три на пять», и вчетвером. Защищали ворота, бились, на себя шайбы ловили. Большинство чуть не пошло, но бывают дни, когда ничего не получается. Бригада меньшинства у соперника хорошо сработала. Вся игра шла до гола: кто первый забьёт, тот и выиграет. В итоге мы допустили ошибку, за это и поплатились. Но ничего страшного, есть о чём подумать. Сделаем выводы и вернемся еще сильнее», – цитирует Лукоянова пресс-служба казанского клуба.
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