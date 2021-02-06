Лукоянов — о 0:3 в матче с «Магниткой»: бывают такие дни, когда ничего не получается

Нападающий «Ак Барса» Артём Лукоянов прокомментировал проигрыш в матче регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом» (0:3).

«Хороший матч, обилие моментов в обе стороны. Много удалений. Считаю, арбитры отработали отлично. Соперника — с победой.

Почему не сработало большинство? Потому что я играю в меньшинстве. Шучу. Ребята — молодцы, кто играл в меньшинстве, выстояли и «три на пять», и вчетвером. Защищали ворота, бились, на себя шайбы ловили. Большинство чуть не пошло, но бывают дни, когда ничего не получается. Бригада меньшинства у соперника хорошо сработала. Вся игра шла до гола: кто первый забьёт, тот и выиграет. В итоге мы допустили ошибку, за это и поплатились. Но ничего страшного, есть о чём подумать. Сделаем выводы и вернемся еще сильнее», – цитирует Лукоянова пресс-служба казанского клуба.