Пашнин — о Фисенко: когда ты едешь специально наносить травму, это неприемлемо

Защитник магнитогорского «Металлурга» Михаил Пашнин поделился мыслями после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Ак Барсом» (3:0).

«Хорошая игра, игра плей-офф. Первый период хорошо начали, потом чуть сбились на игру «Ак Барса», перестали в свой хоккей играть. В третьем перестроились, нашли свою игру. Забили важные, хорошие голы, рабочие. Макс Карпов здорово на пятаке сыграл, вратаря закрыл. Из такой командной работы и сложилась победа.

Нужно чаще бросать по воротам? Это вам так сверху видно, всё красиво. На поле все по-другому кажется. Стараешься больше играть в командный хоккей. Постоянно бросать – не всегда верно. Больше бросков – больше голов, да. Но все команды обученные, не позволяют закрывать вратаря. Поэтому действую по ситуации.

Это нормально – за своих заступаться. И всегда так. Хорошая игра, стиля плей-офф. Многие игроки не хотят драться, выяснять отношения, чтобы не хватать большие штрафы. Это может отразиться на результате. Но все друг за друга, одна команда – это нормально. Так сложилось, что три раза подряд «Ак Барс» грубо сыграл, пошли заступаться друг за друга. Повторюсь: местами сбились в эту толкотню. Но потом в раздевалке поговорили, стали играть в свой хоккей и победили. Отмечу Васю Кошечкина, он отличный матч провел. Здорово нам помог.

Разговор с Фисенко? Я не понимаю смысл грязных приемов. В спину – это перебор. Когда бьёшь по правилам, это нормально, я к этому готов. Но когда ты едешь специально наносить травму, это неприемлемо. Об этом и сказал», – цитирует Пашнина пресс-служба магнитогорского клуба.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Видео можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.