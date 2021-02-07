Крикунов: борьба с «Локомотивом» непринципиальна, «Динамо» будет готовиться к плей-офф

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ с «Северсталью» (5:2).
«Игра была интересная для зрителей, много атаковали команды, играли в открытый хоккей. Четвёртое звено наше — молодые ребята. Хорошо, что забили первыми. Правда, они и пропустили потом. Дальше опытные сказали своё слово. Потихонечку набирали темп и доиграли до конца. Всё было спокойно и под контролем даже после второй пропущенной шайбы.
Шипачёв забил в равных составах после неиспользованного большинства? Обычно они забивают, но сегодня не пошло. Вадим пошёл на пятак и забил. Игрок с лавки не успел добежать.
Принципиальна ли борьба с «Локомотивом» за третье место? Думаю, нет. Там не знаешь, на кого попадёшь. Поэтому мы играем каждую игру. И стараемся это делать хорошо. В паузе будем готовиться к плей-офф», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 7 февраля 2021
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