Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Флориду» и прервать 8-матчевую серию поражений

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Марк Стаал, Дживани Смит, Робби Фаббри и Владислав Наместников. Единственную шайбу за «Флориду» забил Александер Веннберг.

«Детройт» прервал 8-матчевую серию поражений. «Флорида» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.