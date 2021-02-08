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Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Флориду» и прервать 8-матчевую серию поражений

Гол Наместникова помог «Детройту» обыграть «Флориду» и прервать 8-матчевую серию поражений
Хоккей / НХЛ 0

Завершился очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Флорида Пантерз» принимал «Детройт Ред Уингз». Встреча прошла в Санрайзе на стадионе «Би-Би-энд-Ти-центр» и завершилась победой гостей со счётом 4:1.

В составе победителей забивали Марк Стаал, Дживани Смит, Робби Фаббри и Владислав Наместников. Единственную шайбу за «Флориду» забил Александер Веннберг.

«Детройт» прервал 8-матчевую серию поражений. «Флорида» в свою очередь потерпела второе поражение за последние три матча.

В регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги будет сыграно 868 матчей. Каждая команда проведёт по 56 матчей. Завершение регулярного сезона намечено на 8 мая. В этот день матчи проведут 30 команд из 31 существующей.

НХЛ - регулярный чемпионат
07 февраля 2021, воскресенье. 23:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 4
Детройт Ред Уингз
Детройт
0:1 Стаал (Ганье, Стечер) – 22:58' (5x5)   0:2 Смит (Райан) – 37:02' (5x5)   1:2 Веннберг (Строльман, Ватрано) – 42:09' (5x5)   1:3 Фаббри (Смит, Стечер) – 49:11' (5x5)   1:4 Наместников – 57:18' (en)
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