«Каролина» забила гол из офсайда — судьи признали это, но счёт не изменили

В матче регулярного чемпионата НХЛ между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Каролина Харрикейнз» (5:6) случился скандал. В конце второго периода «ураганы» забросили свою четвёртую шайбу (счёт стал 4:3 в пользу «Харрикейнз»), которая оказалась спорной: главный тренер «Коламбуса» Джон Торторелла взял запрос на офсайд, но после длительного просмотра гол был засчитан.



После этого «мундирам» было выписано двухминутное удаление за затяжку времени игры (до перерыва оставалось играть 1 минуту и 15 секунд), а период завершился с тем же счётом — 4:3 в пользу «Каролины». Однако в перерыве представители НХЛ Крис Руни и Гислен Хеберт получили пояснение лиги, где продолжался просмотр спорного эпизода. Было выявлено, что положение вне игры всё-таки было, но вместо того, чтобы сделать счёт 3:3 и отменить неправильно заброшенную шайбу, арбитры лишь аннулировали оставшиеся 45 секунд штрафа «Коламбуса». Счёт остался неизменным, но победной эта скандальная шайба всё-таки не стала.



«Знаете что? Я позволю лиге объяснить, что случилось», — сказал обычно разговорчивый Торторелла после матча.



На официальном сайте НХЛ отсутствует видеоролик с разбором этого эпизода. Посмотреть момент с положением вне игры можно по этой ссылке.

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