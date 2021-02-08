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Филатов — о причинах возвращения из НХЛ в Россию: это был исключительно финансовый момент

Филатов — о причинах возвращения из НХЛ в Россию: это был исключительно финансовый момент
Хоккей / КХЛ 0

Бывший нападающий «Оттавы Сенаторз» и «Коламбус Блю Джекетс» Никита Филатов в интервью YouTube-каналу «Соколиная охота» рассказал о причинах возвращения из НХЛ в ЦСКА в ходе сезона-2011/2012.

«Правда ли, что нужно было вернуться в Россию из «Оттавы» из-за больших долгов? Да, это был исключительно финансовый момент. Я не заскучал по дому.

Расплатился ли с долгами? Да, расплатился. Доллар тогда стоил около 30 рублей. Получается, что я был должен 30 миллионов рублей.

На что тратил деньги? От ставок и казино до гулянок. Было несколько историй, когда давал в долг типа «друзьям».

Сколько максимум? 4 миллиона. Не вернули, естественно», — сказал Филатов.

Никита Филатов был выбран «Коламбусом» на драфте-2008 под общим 6-м номером.

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