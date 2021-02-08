Четыре игрока из КХЛ не помогут сборной Швеции на домашнем этапе Евротура
Четыре игрока из Континентальной хоккейной лиги не сыграют за сборную Швеции на домашнем этапе Евротура — Шведских играх, сообщает официальный «твиттер» Федерации хоккея Швеции.
Турнир пропустит голкипер ЦСКА Ларс Юханссон, нападающий «Нефтехимика» Линус Юханссон, форвард СКА Мальте Стрёмвалль и форвард подольского «Витязя» Маттиас Теденбю. Их заменят Даниэль Викстен, Антон Бенгтссон и Кристоффер Рифальк из местного чемпионата.
Таким образом, в заявке шведов осталось два игрока из КХЛ — защитник «Спартака» Эмиль Юсе и нападающий казахстанского «Барыса» Якоб Лилья.
Шведские игры пройдут в Мальмё с 11 по 14 февраля. Свой первый матч на турнире сборная России проведёт 11 февраля с Финляндией. Старт запланирован на 17:15 мск.
Стало известно расписание матчей сборной России на групповом этапе ЧМ-2021 в Латвии
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