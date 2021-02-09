«Торонто» победил «Ванкувер», Михеев сделал результативную передачу

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев за 14.08 на льду сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Другой нападающий Александр Барабанов провёл на площадке 8.08, его показатель полезности составил «0».

У «Ванкувера» единственный гол на свой счёт записал Эллиас Петтерссон.

Следующий матч 11 февраля «Торонто» проведёт на выезде с «Монреаль Канадиенс», а затем 14 февраля против этого же соперника сыграет дома. «Ванкувер» в своих следующих матчах 12, 14 и 16 февраля примет «Калгари Флэймз».