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«Торонто» победил «Ванкувер», Михеев сделал результативную передачу

«Торонто» победил «Ванкувер», Михеев сделал результативную передачу
Хоккей / НХЛ 0

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Морган Райлли, Остон Мэттьюс и Александр Керфут. Российский форвард Илья Михеев за 14.08 на льду сделал результативную передачу и заработал показатель полезности «+1». Другой нападающий Александр Барабанов провёл на площадке 8.08, его показатель полезности составил «0».

У «Ванкувера» единственный гол на свой счёт записал Эллиас Петтерссон.

Следующий матч 11 февраля «Торонто» проведёт на выезде с «Монреаль Канадиенс», а затем 14 февраля против этого же соперника сыграет дома. «Ванкувер» в своих следующих матчах 12, 14 и 16 февраля примет «Калгари Флэймз».

НХЛ - регулярный чемпионат
09 февраля 2021, вторник. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
1:0 Райлли – 06:38' (5x5)   1:1 Петтерссон (Хьюз, Бёзер) – 29:59' (5x4)   2:1 Мэттьюс (Марнер, Сандин) – 49:22' (5x5)   3:1 Керфут (Михеев) – 49:33' (5x5)
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