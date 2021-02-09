При счёте 0:0 Семён Варламов намертво поймал шайбу после выхода Панарина «один в ноль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.



В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. Один из ключевых сейвов 32-летний Варламов сделал в начале третьего периода, когда форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сумел выкатиться «один в ноль» с вратарём, но Семён намертво поймал шайбу после броска соотечественника.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Варламов стал первым голкипером в истории клуба, кому удалось дважды в течение одной регулярке отыграть на ноль в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс». 15 января Семён парировал 24 броска во встрече с «синерубашечниками», а его команда одержала победу со счётом 4:0.