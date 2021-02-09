При счёте 0:0 Семён Варламов намертво поймал шайбу после выхода Панарина «один в ноль»

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Нью-Йорк Айлендерс» на выезде обыграл «Нью-Йорк Рейнджерс» со счётом 2:0.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Кейси Сизикас и Мэтт Мартин. Российский вратарь «Айлендерс» Семён Варламов совершил 30 сейвов, оформив третий шат-аут в нынешнем сезоне. Один из ключевых сейвов 32-летний Варламов сделал в начале третьего периода, когда форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин сумел выкатиться «один в ноль» с вратарём, но Семён намертво поймал шайбу после броска соотечественника.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Варламов стал первым голкипером в истории клуба, кому удалось дважды в течение одной регулярке отыграть на ноль в матчах с «Нью-Йорк Рейнджерс». 15 января Семён парировал 24 броска во встрече с «синерубашечниками», а его команда одержала победу со счётом 4:0.
- 9 февраля 2021
-
07:25
-
07:09
-
07:01
-
06:57
-
06:52
-
06:38
-
06:26
-
06:15
-
06:07
-
05:54
-
05:43
-
05:33
-
04:21
-
03:28
-
00:34
- 8 февраля 2021
-
23:51
-
23:23
-
23:14
-
22:54
-
22:32
-
21:54
-
21:39
-
21:23
-
20:56
-
20:43
-
19:45
-
19:30
-
19:08
-
18:27
-
18:00
-
17:40
-
17:35
-
17:28
-
16:53
-
16:34