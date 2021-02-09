Барабанов снова сыграл меньше 10 минут, но обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» дома победил «Ванкувер Кэнакс» со счётом 3:1.

Нападающий «Торонто» Александр Барабанов провёл седьмой матч в нынешнем сезоне. 26-летний форвард провёл на льду 8 минут 8 секунд, за которые отметился только двумя минутами штрафного времени. За карьеру в лиге российский нападающий ни разу не провёл больше 10 минут в одном матче, при этом сегодня он обновил личный рекорд по игровому времени в НХЛ.

В этом сезоне Александр дебютировал в лиге и на данный момент ещё не набирал очков в НХЛ. В среднем за матч Барабанов играет чуть больше шести минут (06.20). В активе олимпийского чемпиона 2018 года одно удаление при показателе полезности "-1".