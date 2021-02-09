Клаттербак: Варламов играет невероятно на протяжении всего сезона. Он выглядит крутым

Нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Кэл Клаттербак после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) оценил действия голкипера Семёна Варламова. В начале третьего периода российский вратарь спас команду после броска в упор соотечественника Артемия Панарина, вышедшего с ним «один в ноль», а затем совершил спасение в эпизоде с броском Мики Зибанеджада.

«Честно говоря, он играет невероятно на протяжении всего сезона и в матчах с любой из команд, с которой встречается. Кажется, что он становится всё лучше, он выглядит спокойным и крутым. Нам повезло, что он у нас есть. Сегодняшняя игра могла быть совсем другой, если бы его не было в воротах», — цитирует Клаттербака пресс-служба НХЛ.