Михайлис — о сборной Казахстана: лидеры «Барыса» будут отдыхать и готовиться к плей-офф

Главный тренер сборной Казахстана Юрий Михайлис рассказал о подготовке к турниру Kazakhstan Hockey Open, который пройдёт с 10 по 13 февраля в Нур-Султане.
«Лидеры „Барыса“ будут отдыхать и персонально готовиться к плей-офф. Будем просматривать игроков из чемпионата Казахстана и тех, кто получал мало игровой практики в „Барысе“. Многие ребята, которых вызвали и в первую, и во вторую сборные, играли в системе „Барыса“. Они знают, как действует команда. Скорее всего, так и будет.
Мы собрали тех ребят, которые уже были в системе «Барыса» и знают наши требования. Чуть постарше ребята пошли к нам, помоложе — во вторую сборную. Опять же, мы можем менять составы. Хотелось бы посмотреть на Александра Борисевича, который очень здорово играет в последних матчах. Кубок Казахстана показал, что он — один из лидеров в составе «Сарыарки», — цитирует Михайлиса «Шайба.kz».
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