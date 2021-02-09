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Тротц — об игре Варламова в матче с «Рейнджерс»: сегодня он был неподражаем

Тротц — об игре Варламова в матче с «Рейнджерс»: сегодня он был неподражаем
Хоккей / НХЛ 0
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Главный тренер «Нью-Йорк Айлендерс» Барри Тротц после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (2:0) оценил действия голкипера Семёна Варламова. В начале третьего периода российский вратарь спас команду после броска в упор соотечественника Артемия Панарина, вышедшего с ним «один в ноль», а затем совершил спасение в эпизоде с броском Мики Зибанеджада.

«Это заслуга Варли, сегодня он был неподражаем. Его сейвы в третьем периоде? Наша скамейка запасных в этот момент взбодрилась. Следующие несколько смен мы провели хорошо и начали немного менять темп в лучшую сторону», — цитирует Тротца пресс-служба НХЛ.

Тротц одержал 850-ю победу в лиге, благодаря чему вышел на единоличное третье место в истории, превзойдя результат Кена Хичкока (849). Вторую позицию в списке занимает Джоэль Кенневилль («Флорида Пантерз») – 931 выигранный матч. Рекордсмен – Скотти Боумэн (1244 победы).

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