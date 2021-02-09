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Хольм: Воробьёв — это тренер, которого игроки уважают. Мы понимаем, что он от нас требует

Хольм: Воробьёв — это тренер, которого игроки уважают. Мы понимаем, что он от нас требует
Хоккей / КХЛ 0
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Защитник магнитогорского «Металлурга» Филип Хольм поделился мнением о тренерском штабе уральского клуба.

«Воробьёв — это тренер, которого игроки уважают. Мы понимаем, что он от нас требует. Хорошо, когда есть уважение и понимание того, что все требования тренера идут только с целью развития команды. Пелино работал до этого в лиге, выигрывал трофеи. Майк знает столько о хоккее! Он приносит позитив на скамейку, а вне льда старается, чтобы ребята всегда были довольны. Майк делает многое для того, чтобы мы были успешны как команда.

У всех тренеров разные зоны ответственности. У нас есть тренер по защитникам, швед Фредрик Стилльман. Его требование — защитники должны играть с шайбой и поддерживать развитие атак. Как уже говорил, мы стараемся играть с шайбой, и одной из деталей этого должны быть защитники. Если брать весь тренерский штаб, то у нас хорошее сочетание специалистов», — цитирует Хольма пресс-служба КХЛ.

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