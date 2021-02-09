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Берюбе: перевод в первое звено, я надеюсь, несколько оживит игру Барбашёва

Берюбе: перевод в первое звено, я надеюсь, несколько оживит игру Барбашёва
Хоккей / НХЛ 0

Главный тренер «Сент-Луис Блюз» Крэйг Берюбе прокомментировал перевод российского нападающего Ивана Барбашёва в первое звено на матч регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной Койотс» (3:4 Б).

«Складывалось ощущение, что временами ему не хватает вдохновения. Мы поговорили об этом. Перевод в первое звено, я надеюсь, несколько оживит его игру, добавит эмоций. Посмотрим, как он себя проявит. Нам нужен форчек в каждом звене, тем более в первом. Это как раз то, о чем мы говорили с Барби.

Сегодня мы были больше похоже на самих себя. Владение в чужой зоне, жёсткая игра в своей… Мы работали. И выглядели при этом неплохо. Я увидел немало позитивных вещей. Надеюсь, мы продолжим в том же духе», — приводит слова Берюбе пресс-служба НХЛ.

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