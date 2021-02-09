Армстронг: Тарасенко мы не увидим ещё несколько недель, но он на пути к возвращению

Генеральный менеджер «Сент-Луис Блюз» Даг Армстронг рассказал о восстановлении российского нападающего Владимира Тарасенко, которого клуб поместил в долгосрочный список травмированных.

«Он катается, может принимать передачи, делать передачи, бросать без особого дискомфорта. Понятно, что пока плечо не вернуло все функции на сто процентов и мы не увидим Влади ещё несколько недель, но он на пути к возвращению», — приводит слова Армстронга пресс-служба НХЛ.

Россиянин перенёс операцию на плече в сентябре 2020 года. В клубе назвали её неудачной.

Сообщалось, что Тарасенко будет восстанавливаться не менее пяти месяцев после операции и сможет войти в строй только к плей-офф. Форвард неоднократно получал травмы плеча. Кроме того россиянин заявлял, что не намерен завершать карьеру. Он был назначен ассистентом капитана на ближайший сезон.